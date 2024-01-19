بطولة آسيا 2023.. إيران تبلغ دور ثمن النهائي

وانفردت إيران في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للإمارات، ونقطة لفلسطين، في حين بقي رصيد هونغ كونغ خالياً من النقاط، حيث ضمن منتخب إيران التأهل إلى دور الـ16.