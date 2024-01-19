بطولة آسيا 2023.. إيران تبلغ دور ثمن النهائي

تأهل منتخب إيران إلى الدور الثاني بعد فوزه على هونغ كونغ الصين 1-0 يوم الجمعة على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا AFC قطر 2023.
وسجل مهدي قائدي هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الإيراني في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.
وأقيمت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس، حيث تعادلت فلسطين مع الإمارات 1-1 على ملعب الجنوب في الوكرة.
وانفردت إيران في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للإمارات، ونقطة لفلسطين، في حين بقي رصيد هونغ كونغ خالياً من النقاط، حيث ضمن منتخب إيران التأهل إلى دور الـ16.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 23 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث تلتقي هونغ كونغ الصين مع فلسطين على ملعب عبدالله بن خليفة، وإيران مع الإمارات على ملعب المدينة التعليمية.