تونس تودع أمم أفريقيا بتعادل سلبي مع جنوب أفريقيا

ودع منتخب تونس منافسات كأس أفريقيا 2023 من دور المجموعات بتعادله مع جنوب أفريقيا سلبياً بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب "أمادو جون كوليبالي" ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بدور مجموعات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والمقامة في ساحل العاج.
وتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 5 نقاط ،مقابل 4 نقاط لجنوب أفريقيا الثانية وغامبيا التي احتل المركز الثالث في حين تجمد رصيد تونس عند نقطتين.
وحصل منتخب مالي وجنوب أفريقيا على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة في حين تأهل منتخب غامبيا بوصفه واحداً من أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.