دوري أبطال آسيا: "رونالدو" يقود النصر للتغلب على الفيحاء في ذهاب ثُمن النهائي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الذهاب للدور ثُمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بفوز النصر بهدف نظيف. هدف المباراة الوحيد سجله المحترف البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ81 من عُمر المباراة.
يُذكر أن مباراة العودة ستُقام يوم الأربعاء في الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري، ويكفي النصر التعادل أو الفوز للتأهل للدور ربع النهائي.