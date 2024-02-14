دوري أبطال آسيا: "رونالدو" يقود النصر للتغلب على الفيحاء في ذهاب ثُمن النهائي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.