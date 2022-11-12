تعرّف على أكثر لاعبي الدوري السعودي تنفيذًا للعرضيات

ويحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات، نادي الشباب برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع .