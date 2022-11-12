تعرّف على أكثر لاعبي الدوري السعودي تنفيذًا للعرضيات

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن أكثر اللاعبين الحاليين تنفيذًا للعرضيات الصحيحة في الدوري السعودي .
وجاء ياسر الشهراني لاعب الهلال في المركز الثالث كأكثر اللاعبين تنفيذًا للعرضيات، حيث بلغت 195 عرضية صحيحة.
واحتل المركز الأول عبدالرحمن العبيد لاعب الهلال المعار إلى الاتفاق، حيث نجح فى تسديد 223 عرضية صحيحة للكرة في دوري المحترفين.
بينما جاء في المركز الثانىي محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق، فقد قام بتسديد 196 عرضية صحيحة للكرة خلال الدوري السعودي.
ويحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات، نادي الشباب برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع .