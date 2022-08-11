"النصر" يتفق مع "جون بروكس" مدافع "هيرتا برلين" الألماني

كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر قد اتم إتفاقه مع جون بروكس مدافع نادي هيرتا برلين الألماني للانضمام للفريق في الموسم الجديد.
وقال الإعلامي جورج جاك، إن النصر وقع عقدًا مع اللاعب حتى يناير 2025، وسيصل اللاعب يوم الجمعة لاستكمال الفحوص الطبية وبقية إجراءات التوقيع.
وأوضح الإعلامي أن اللاعب سعيد بالوجود مع النصر والعمل مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.
ويبلغ اللاعب من العمر 29 عامًا وسبق له اللعب مع فولفسبورغ وهيرتا برلين وهو لاعب دولي مع منتخب الولايات المتحدة.
وكان النصر قد عقد خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات، فتعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضًا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة إلى ضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.