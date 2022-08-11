"النصر" يتفق مع "جون بروكس" مدافع "هيرتا برلين" الألماني

وكان النصر قد عقد خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات، فتعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضًا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة إلى ضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.