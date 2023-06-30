الفيحاء يعين لاعب الاتحاد فهد الأنصاري مديراً تنفيذياً لكرة القدم

الأنصاري نجم المنتخب الكويتي السابق، يمتلك مسيرة رياضية حافلة مع نادي القادسية الكويتي، كما خاض العديد من التجارب الاحترافية في الدوري السعودي مع ناديي الاتحاد والفيصلي، وفي الدوري القطري مع نادي الوكرة، حيث اعتزل لعب كرة القدم عام 2022م.