في المؤتمر الصحفي الدوري.. لجنة الكفاءة المالية تحت المجهر

تُقيم وزارة الرياضة، يوم غدٍ الأربعاء، المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، وذلك عند الساعة الثانية مساءً، بمقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل الدكتور رجاءالله السلمي، وعدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.
وسيشارك في هذا المؤتمر عبد الله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية، الذي سيتحدث عن كل ما يخص شهادة الكفاءة المالية، والتزامات الأندية خلال الفترة الماضية، وأبرز النتائج التي نتجت عن حوكمة تلك الأندية ماليًّا وإداريًّا.