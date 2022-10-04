في المؤتمر الصحفي الدوري.. لجنة الكفاءة المالية تحت المجهر

وسيشارك في هذا المؤتمر عبد الله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية، الذي سيتحدث عن كل ما يخص شهادة الكفاءة المالية، والتزامات الأندية خلال الفترة الماضية، وأبرز النتائج التي نتجت عن حوكمة تلك الأندية ماليًّا وإداريًّا.