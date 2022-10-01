الرائد يتغلب على العدالة بهدفَيْن في الجولة الـ5 من دوري روشن

حقَّق فريق الرائد الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على مضيفه العدالة بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.