الرائد يتغلب على العدالة بهدفَيْن في الجولة الـ5 من دوري روشن

حقَّق فريق الرائد الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على مضيفه العدالة بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر فريق العدالة بافتتاح التسجيل عن طريق الأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس عند الدقيقة الـ35، الذي حوّل عرضية عريف الحيدر برأسه في شباك الحارس الروماني سيلفيو لونغ. وعلى وقع هذا الهدف انتهى الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني نجح المغربي كريم البركاوي بتعديل النتيجة لأصحاب الضيافة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ63، وتمكَّن النجم جوليو تفاريس من منح فريق الرائد التقدُّم بتسجيله الهدف الثاني مستغلاً خطأ دفاعيًّا فادحًا؛ ليضع الكرة في الشباك عند الدقيقة الـ71 من زمن المباراة
وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 9 نقاط؛ احتل بها المركز السادس، بينما تجمد رصيد العدالة عند نقطة واحدة بالمركز الخامس عشر (قبل الأخير).