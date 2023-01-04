خبير انتقالات اللاعبين "فابريزيو رومانو": "رونالدو" وافق على عرض النصر.. رافضًا البقية

وكتب رومانو في مقاله بموقع "Caught Offside": "أنا على دراية بحصول رونالدو على عروض من سبورتنج كانساس سيتي الأمريكي، والهلال والنصر من السعودية، لكن بالطبع إذا قال إنني حصلت على عروض أوروبية، أعتقد أن هناك شيئًا آخر حصل عليه بالفعل".