خبير انتقالات اللاعبين "فابريزيو رومانو": "رونالدو" وافق على عرض النصر.. رافضًا البقية

قال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: إن لاعب النصر البرتغالي "رونالدو" رفض عروضًا من أوروبا كي ينتقل إلى صفوف النصر السعودي.
وكتب رومانو في مقاله بموقع "Caught Offside": "أنا على دراية بحصول رونالدو على عروض من سبورتنج كانساس سيتي الأمريكي، والهلال والنصر من السعودية، لكن بالطبع إذا قال إنني حصلت على عروض أوروبية، أعتقد أن هناك شيئًا آخر حصل عليه بالفعل".
وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو لديه شرط جزائي يسمح له بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد في الصيف المقبل، إذا تأهل الماكبيس إلى دوري أبطال أوروبا.
وعلق رومانو: "لا أحد قريب من رونالدو يريد تأكيد الشرط الجزائي الخاص بانتقاله مستقبلًا إلى الأندية الأوروبية أو نيوكاسل؛ لذلك لا يوجد تأكيد في الوقت الحالي".