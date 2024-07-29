الهلال يكسب ودية كومو الإيطالي

كسب فريق الهلال مباراته التجريبية الرابعة، بتغلبه على كومو الإيطالي بهدف دون رد، مساء يوم الاثنين، ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًا بالنمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 / 2025.