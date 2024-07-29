الهلال يكسب ودية كومو الإيطالي

كسب فريق الهلال مباراته التجريبية الرابعة، بتغلبه على كومو الإيطالي بهدف دون رد، مساء يوم الاثنين، ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًا بالنمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 / 2025.
هدف الهلال الوحيد سجله المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، بعد أن تابع عرضية رائعة من مواطنه سيرجي سافيتش في الشباك، وذلك بالدقيقة 63 من زمن المباراة.
ودخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المباراة بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى، وحسان تمبكتي، وخليفة الدوسري، ورينان لودي، وسعود عبد الحميد، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، ومحمد القحطاني، وسالم الدوسري، وسيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش.
ويعد هذا الانتصار الثالث لفريق الهلال في معسكر النمسا، حيث سبق أن فاز على نويشتات النمساوي 6ـ0، والعربي القطري 2ـ0، مقابل خسارة وحيدة من أمام ماميلودي صن داونز 1ـ2.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الدحيل القطري يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يختتم مبارياته الودية في معسكره بالنمسا أمام فريق أودينيزي الإيطالي، السبت القادم، الثالث من أغسطس المقبل.