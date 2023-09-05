الشباب يستهدف التعاقد مع جمال لاسيليس وفي طريقه لإقالة مدرب الفريق

وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن إدارة الشباب تفكر في إقالة الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الفريق في أقرب وقت، بعد عدة أسابيع فقط من توليه قيادة الفريق، بسبب سوء نتائج الفريق منذ بداية الموسم.