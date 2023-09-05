الشباب يستهدف التعاقد مع جمال لاسيليس وفي طريقه لإقالة مدرب الفريق

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور"، عن اهتمام نادي الشباب بالتعاقد مع الإنجليزي جمال لاسيليس، مدافع نيوكاسل يونايتد، خلال الموسم الصيفي الجاري.
وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "إكس" بأن النادي يستهدف التعاقد مع اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 29 عامًا، قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو الصيفي بالسعودية.
وفي سياق آخر أكد الصحفي الإيطالي "جيانلويجي لونغاري" على أن مسؤولي نادى الشباب أتموا صفقة انتقال المغربي رومان سايس، لاعب السد القطري، إلى الشباب على سبيل الإعارة .
وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن إدارة الشباب تفكر في إقالة الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الفريق في أقرب وقت، بعد عدة أسابيع فقط من توليه قيادة الفريق، بسبب سوء نتائج الفريق منذ بداية الموسم.
يذكر أن الشباب يمتلك نقطتين فقط، ويحتل المركز الـ17 (قبل الأخير)، بعد فشله في الفوز بأي مباراة خلال 5 جولات في منافسات دوري روشن السعودي .