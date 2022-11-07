ثلاثة أندية "برازيلية" تتنافس لضم "غروهي" حارس مرمى "الاتحاد"

وبحسب تلك المصادر فإن مارسيلو غروهي لم يتخذ القرار عن مستقبله بعد، لأنه على الرغم من رغبته في العودة إلى البرازيل، إلا أن هناك مفاوضات من قِبل الاتحاديين لتجديد عقده نظير راتب سنوي لم يكن ليحلم به.