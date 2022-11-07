ثلاثة أندية "برازيلية" تتنافس لضم "غروهي" حارس مرمى "الاتحاد"

كشفت صحيفة "somosfanaticos" البرازيلية عن وجود 3 أندية، تسعى للتعاقد مع البرازيلي مارسيليو غروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب تلك التقارير فإن الأندية المهتمة بضم الحارس هي غريميو وساوباولو وفاسكو دي جاما.
وبحسب تلك المصادر فإن مارسيلو غروهي لم يتخذ القرار عن مستقبله بعد، لأنه على الرغم من رغبته في العودة إلى البرازيل، إلا أن هناك مفاوضات من قِبل الاتحاديين لتجديد عقده نظير راتب سنوي لم يكن ليحلم به.
ويحتل نادي الاتحاد، المركز الثالث في جدول الدوري بـ18 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي جاء في المركز الرابع.