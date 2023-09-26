الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة الهلال.. في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن

انطلقت الحصة التدريبية لأبيض العاصمة بتمارين في النادي الصحي، عقب ذلك أدى اللاعبون تمارين لياقية مكثفة باللف حول الملعب، ثم أخضع المدرب الفريق لتطبيق عدد من الجمل الفنية، قبل أن يختتم تحضيراته بمناورة تكتيكية في ثلثي الملعب شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، التمرير السريع من لمسة واحدة، والضغط على المنافس.