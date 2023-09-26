رياضة

الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة الهلال.. في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن

لاعبو الشباب خلال التدريبات
لاعبو الشباب خلال التدريبات

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته بقيادة المدير الفني خوان براون، تأهباً لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

انطلقت الحصة التدريبية لأبيض العاصمة بتمارين في النادي الصحي، عقب ذلك أدى اللاعبون تمارين لياقية مكثفة باللف حول الملعب، ثم أخضع المدرب الفريق لتطبيق عدد من الجمل الفنية، قبل أن يختتم تحضيراته بمناورة تكتيكية في ثلثي الملعب شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، التمرير السريع من لمسة واحدة، والضغط على المنافس.

نادي الهلال
نادي الشباب
دوري روشن السعودي للمحترفين

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