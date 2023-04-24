الاتفاق يواصل تدريباته تحضيرًا لاستضافة ضمك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق لاستضافة ضمك يوم الجمعة 28 إبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23 .
وكان التدريب الذي قاده المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا قد اشتمل على تدريبات لياقية وتقوية العضلات في الصالة الرياضية بالنادي، ثم انتقل اللاعبون في التدريبات اللياقية بالكرة في الملعب ، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب الفني والذي أوقفه كازولا عدة مرات.
يستكمل الفريق تحضيراته يوم غدٍ الثلاثاء بتدريب مسائي (مغلق ) على ملعبه الرديف بالنادي استعدادًا لمواجهة ضمك.