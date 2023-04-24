الاتفاق يواصل تدريباته تحضيرًا لاستضافة ضمك

وكان التدريب الذي قاده المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا قد اشتمل على تدريبات لياقية وتقوية العضلات في الصالة الرياضية بالنادي، ثم انتقل اللاعبون في التدريبات اللياقية بالكرة في الملعب ، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب الفني والذي أوقفه كازولا عدة مرات.