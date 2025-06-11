للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.. بعثة الأخضر تصل إلى أمريكا

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية 2025 (كونكاكاف)، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.