للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.. بعثة الأخضر تصل إلى أمريكا

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية 2025 (كونكاكاف)، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُقيم الأخضر معسكره التحضيري في مدينة سان دييغو، استعدادًا لمواجهة منتخب هايتي يوم الأحد القادم على استاد سنابدراغون بمدينة سان دييغو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في الكأس الذهبية 2025.
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار لوس أنجلوس الدولي، القنصل العام في لوس أنجلوس بندر بن فهد الزيد، حيث عبّر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن شكره وتقديره لقنصلية المملكة على حفاوة الاستقبال وتسهيل كافة الإجراءات.
ومن المقرر أن يدشّن المنتخب السعودي برنامجه التدريبي مساء اليوم الأربعاء بحصة تدريبية مسائية مغلقة تُقام على “ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييغو” عند السادسة مساءً - بتوقيت سان دييغو.