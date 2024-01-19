بطولة آسيا 2023.. الأردن لضمان التأهل من بوابة كوريا.. البحرين للبقاء في المنافسة

تتواصل، غدًا السبت، منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 قطر، بإقامة مواجهتين، سيكون أحد طرفيها منتخبان عربيان، حيث سترسم نتائجها ملامح بعض المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من النسخة الثامنة عشرة من البطولة القارية.