صحفي يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع لاعب نيوكاسل يونايتد

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي لكسب خدمات الفرنسي ألان سان ماكسيمين، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.
وصرَّح الصحفي بأن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة؛ فقد أوشك الطرفان على إتمام الصفقة؛ فاللاعب يستعد لخوض الكشف الطبي.
وأضاف الصحفي عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر" بأن اللاعب الفرنسي سينتقل إلى الدوري السعودي مقابل رسوم تبلغ نحو 35 مليون يورو.
وينتهى عقد ألان سان ماكسيمين (26 عامًا) مع نادي نيوكاسل يونايتد في صيف 2026، وكان قد انضم إليه في 2019 قادمًا من نيس الفرنسي.
وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع الحارس إدوارد ميندي من تشيلسي، وروبرتو فيرمينو في صفقة انتقال مجانية من ليفربول.