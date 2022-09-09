تأجيل الجولة القادمة من منافسات الدوري الإنجليزي لوفاة الملكة إليزابيث

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل جميع مباريات الجولة السابعة من البطولة حداداً على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وفي بيان لها قالت الرابطة "تعبيرًا عن الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز".
وأضافت: "في اجتماع صباح اليوم، أشادت أندية الدوري الإنجليزي بجلالة الملكة إليزابيث الثانية تكريمًا لحياتها الاستثنائية ومساهمتها في الأمة، وكدليل على الاحترام، سيتم تأجيل جولة مباراة الدوري الممتاز نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".
قال المدير التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز: الرابطة ستعلن في الوقت المناسب عن مصير المباريات خلال فترة الحداد، علمًا أنه لم يتم تحديد بعد الموعد الرسمي للجنازة.
وكان قصر باكنغهام أعلن الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، على مدى سبعين عامًا.
وألغيت جميع الأحداث الرياضية المقررة اليوم في بريطانيا حدادًا على رحيل الملكة بما في ذلك مواجهة في الكريكت جنوب لندن مع جنوب أفريقيا، وبطولة للغولف في ونتوورث.
وقد تشكل هذه التأجيلات ضربة لأندية الدوري التي تعاني أصلاً من جدول مزدحم لخوض العديد من المباريات قبل انطلاق مونديال قطر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ من المقرر اختتام دور المجموعات لكلّ من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بين الأول والثالث من الشهر ذاته.