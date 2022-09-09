تأجيل الجولة القادمة من منافسات الدوري الإنجليزي لوفاة الملكة إليزابيث

وقد تشكل هذه التأجيلات ضربة لأندية الدوري التي تعاني أصلاً من جدول مزدحم لخوض العديد من المباريات قبل انطلاق مونديال قطر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ من المقرر اختتام دور المجموعات لكلّ من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بين الأول والثالث من الشهر ذاته.