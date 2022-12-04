ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 .. طرح تذاكر مباراة الهلال ونيوكاسل

طبقًا للحساب الرسمي لفعاليات موسم الدرعية 2022 ، طُرحت، اليوم الأحد، تذاكر كأس موسم الدرعية، الذي يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم، بنظيره نيوكاسل الإنجليزي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، الخميس المقبل، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية 2022.
وحددت أسعار تذاكر المباراة ما بين 25 ريالاً كحد أدنى للفئتين «D»و«C» و12 ألف ريال لأعلى فئة «VIP BOX».
وجاءت بقية أسعار التذاكر وفقًا للفئات التالية: 35 ريالاً «H4-H1»، و50 ريالاً «H2-H3»، و65 ريالاً «L4-L1»، و75 ريالاً «L2-L3»، والتذكرة الفضية 1500، والذهبية 3500.
وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريقين، خلال فترة التوقف الحالية، التي تأتي تزامنًا مع منافسات كأس العالم 2022، الجاري حاليًا في قطر، ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.