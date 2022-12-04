ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 .. طرح تذاكر مباراة الهلال ونيوكاسل

طبقًا للحساب الرسمي لفعاليات موسم الدرعية 2022 ، طُرحت، اليوم الأحد، تذاكر كأس موسم الدرعية، الذي يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم، بنظيره نيوكاسل الإنجليزي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، الخميس المقبل، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية 2022.