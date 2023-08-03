الأهلي يتقدم بعرضه الرسمي لضم الإيفواري "فرانك كيسي" لاعب برشلونة

كشف الصحفي "ماتيو موريتو" عن تقديم النادي الأهلي السعودي عرضاً رسمياً للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الذي يعمل في "relevo": إن الأهلي تقدم بعرضه الرسمي لضم كيسي للفريق بالموسم الجديد، واللاعب يرحب بفكرة الانتقال للأهلي، واللعب بالدوري السعودي.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال أيضًا مهتم بالتعاقد مع كيسي، حيث قدم له عرضًا بقيمة 14 مليون يورو في الموسم الواحد، كما سيمنح برشلونة مقابل انتقال اللاعب ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو .
ويلعب فرانك كيسي البالغ من العمر 26 عامًا، لنادى برشلونة منذ يوليو 2022، قادماً من فيه سي ميلان الإيطالي، الذي لعب في صفوفه لمدة موسمين .