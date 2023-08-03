الأهلي يتقدم بعرضه الرسمي لضم الإيفواري "فرانك كيسي" لاعب برشلونة

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال أيضًا مهتم بالتعاقد مع كيسي، حيث قدم له عرضًا بقيمة 14 مليون يورو في الموسم الواحد، كما سيمنح برشلونة مقابل انتقال اللاعب ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو .