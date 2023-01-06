"رونالدو" متطلعًا لجلب السعادة: الدوري السعودي قوي.. وأنا هنا لهذا السبب

أشاد لاعب نادي ⁧‫النصر‬⁩ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الدوري السعودي، وبوجود لاعبين من الطراز العالمي، واصفًا دوري المملكة بأنه دوري قوي جدًّا وتنافسي بشكل كبير، معتبرًا أن تمثيله لنادي النصر شرف له.