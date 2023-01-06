"رونالدو" متطلعًا لجلب السعادة: الدوري السعودي قوي.. وأنا هنا لهذا السبب
أشاد لاعب نادي النصر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الدوري السعودي، وبوجود لاعبين من الطراز العالمي، واصفًا دوري المملكة بأنه دوري قوي جدًّا وتنافسي بشكل كبير، معتبرًا أن تمثيله لنادي النصر شرف له.
وقال "رونالدو"، في أول لقـاء حصري بثه نادي النصر عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "أنا متطلّع للبدء في جلب السعادة للناس، ولي بشكل شخصي".
وتحدث النجم التاريخي "رونالدو" عن سعادته البالغة بوجوده في السعودية التي يسعى للمساعدة في تطورها على المستوى الرياضي من خلال الجيل الكروي الجديد الذي سيكون جزءًا منه.
وقال: "أنا سعيد جدًّا بأن أكون هنا، أهم شيء هو الحاضر والاستمتاع والفوز من أجل النادي، بالإضافة للمساعدة في تطور هذه الدولة "المملكة العربية السعودية"؛ لأنها تستحق هذا الشيء، وأنا هنا لأكون جزءًا من الجيل الجديد".
واختتم اللاعب العالمي كريستيانو يقول: "لدى الدوري السعودي إمكانيات كبيرة جدًّا، ولاعبون من الطراز العالمي، دوري قوي جدًّا وتنافسي بشكل كبير؛ ولهذا السبب أنا هنا اليوم".