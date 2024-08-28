دوري روشن.. الوقت القاتل يمنح الوحدة نقاط العروبة

خطف فريق الوحدة الأول لكرة القدم انتصارًا مثيرًا في الوقت القاتل من أمام ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
لم يمهل الوحدة ضيفه العروبة الوقت لالتقاط الأنفاس في بداية المباراة وبادر للهجوم المبكر بغية خطف هدف الأسبقية وهو ما تحصل عليه قبل مرور الدقيقة الأولى عن طريق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو مستغلاً تمريرة عرضية مميزة من محمد مكعازي لم يتوان عن إيداعها الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة.
وتمكن الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق العروبة من تعديل النتيجة عبر رأسية زياد الحنيطي الذي ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية غودموندسون برأسه داخل شباك الحارس الأوروغوياني إغناثيو دي أروابارينا وذلك في الدقيقة 33.
وفي الوقت القاتل نجح مراد خضري من تسجيل هدف الانتصار الثمين لفريق الوحدة حينما انفرد بمرمى العروبة ليسدد الكرة من بين أقدام الحارس البلجيكي جايتان كوكي وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع.
بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع بينما بقي تكبد العروبة الهزيمة الثانية ليبقى من دون أي نقطة في المركز السادس عشر.