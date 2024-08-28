دوري روشن.. الوقت القاتل يمنح الوحدة نقاط العروبة

خطف فريق الوحدة الأول لكرة القدم انتصارًا مثيرًا في الوقت القاتل من أمام ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.