دوري روشن للمحترفين.. "الفتح" يصعق "الاتفاق" برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزاً مثيراً على شقيقه الاتفاق قي المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفتح برباعية نظيفة.
أهداف المباراة سجلها فراس البريكان "هدفين" في الدقيقتين 12 و 40 واللاعب خالد الغنام "هدفين" في الدقيقتين 72 و 81 .
وشهدت المباراة بطاقتين حمراوين للاعبي الاتفاق سنوسي هوساوي عند الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول وزميله بالفريق سعد آل موسى عند الدقيقة 65.
بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده للنقطة رقم 42 في حين توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 33 .