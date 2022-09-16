التعادل سيد الموقف في مواجهة التعاون وضيفه ضمك

حسم التعادل الإيجابي مواجهة التعاون وضيفه ضمك بهدف لكل منهما وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
فشل الفريقان في استغلال الفرص التي سنحت لهما للتسجيل ليكتفيا بالتعادل وينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.
منحت النيران الصديقة التقدم لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 50 حينما حول الكرواتي دوماغوج أنتوليتش عرضية فهد الرشيدي بالخطأ داخل شباك فريقه.
وتمكن الكرواتي أنتوليتش من التكفير عن ذنبه عندما أرسل عرضية متقنة إلى رأس زميله البرازيلي برونو دوراتي دا سيلفا الذي ارتقى فوق الجميع وتابعها في الشباك عند الدقيقة 70.
بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة حيث أضاف التعاون نقطة لرصيده الذي أصبح 8 نقاط احتل من خلالها المركز السادس ورفع ضمك رصيده إلى 7 نقاط وضعته بالمركز السابع على جدول الترتيب.