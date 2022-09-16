التعادل سيد الموقف في مواجهة التعاون وضيفه ضمك

حسم التعادل الإيجابي مواجهة التعاون وضيفه ضمك بهدف لكل منهما وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.