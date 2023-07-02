ضِعف ما يتقاضاه مع "السيتي" 5 مرات .. " بيرناردو سيلفا" يتلقى عرضاً جديداً من السعودية

كشف موقع "footmercato" الفرنسي عن تلقي البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عرضاً مغرياً من السعودية، للتعاقد معه بالموسم الجديد.
ووفقاً للموقع الفرنسي، فإن سيلفا سيحصل في حال موافقته على العرض السعودي على 930 ألف يورو في الأسبوع، في حين يتلقى مع النادي الإنجليزي 175000 فقط.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب البرتغالي سيحصل فى السعودية على 5 أضعاف ما يتقاضاه الآن، فيما سيحصل مانشستر سيتي على حوالي 80 مليون يورو كتعويض لانتقال اللاعب.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية عن رغبة ناديي النصر والهلال في التعاقد مع برناردو سيلفا، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.
يُذكر أن "سيلفا" البالغ من العمر 28 عاماً، انضم لنادي مانشستر سيتي في 2019، كما لعب سابقاً لكل من بنفيكا، موناكو، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2015.