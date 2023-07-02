ضِعف ما يتقاضاه مع "السيتي" 5 مرات .. " بيرناردو سيلفا" يتلقى عرضاً جديداً من السعودية

يُذكر أن "سيلفا" البالغ من العمر 28 عاماً، انضم لنادي مانشستر سيتي في 2019، كما لعب سابقاً لكل من بنفيكا، موناكو، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2015.