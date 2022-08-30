بحضور " البلطان ".. الشباب يجري مرانه الرئيس لـ"أبها"

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بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، أجرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مورينو، مساء اليوم الثلاثاء، الحصة التدريبية الرئيسة للفريق في ملعب النادي الرديف، وذلك تأهبًا لمواجهة أبها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري روشن للأندية الممتازة.

استهل المدرب تدريباته بتمارين وقائية في النادي الصحي، عقب ذلك أقام محاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، تلاها بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة في الملعب، ثم أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء، وذلك قبل أن يختتم مرانه بمناورة في كامل الملعب شهدت تطبيق النهج التكتيكي الخاص باللقاء، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي ستشارك في المباراة.