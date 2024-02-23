التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد مع الرياض

افتتح اللاعب كريم البركاوي أهداف المباراة لمصلحة الرائد في الدقيقة 38 من عمر شوط المباراة الأول قبل أن يتعادل ناوليدج موسونا للرياض في الدقيقة 82 من عمر المباراة.