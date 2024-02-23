التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد مع الرياض

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مع شقيقه الرياض في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن مباريات الجولة 21 (جولة يوم التأسيس) من مسابقة دوري روسن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل منهما.
افتتح اللاعب كريم البركاوي أهداف المباراة لمصلحة الرائد في الدقيقة 38 من عمر شوط المباراة الأول قبل أن يتعادل ناوليدج موسونا للرياض في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة أضاف كل فريق لرصيده نقطة واحدة ليصبح رصيد الفريقين 20 نقطة وضعت الرائد في المركز الرابع عشر وفريق الرياض في الخامس عشر.