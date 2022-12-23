"الهلال" يستعيد قوته الدفاعية قبل الديربي المرتقب

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة مرانًا اعتياديًّا في مقر النادي تحضيرًا لمواجهة الديربي أمام الغريم التقليدي النصر الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتركزت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الأرجنتيني رامون دياز على الجوانب الفنية. وبدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، طبَّق خلالها المدير الفني رامون دياز عددًا من الجُمل التكتيكية، قبل أن يُختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الدوليَّيْن السعوديَّيْن "ناصر الدوسري وسعود عبدالحميد" بعد انتهاء برنامجَيْهما العلاجيَّيْن.
ويواصل الفريق مساء غد تدريباته في مقر النادي تأهبًا للمواجهة المنتظرة التي سيحتضنها ملعب "مرسول بارك" في جامعة الملك سعود.