"الهلال" يستعيد قوته الدفاعية قبل الديربي المرتقب

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة مرانًا اعتياديًّا في مقر النادي تحضيرًا لمواجهة الديربي أمام الغريم التقليدي النصر الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.