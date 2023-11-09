وزارة الرياضة تشارك في معرض واحة الإعلام .. تزامنًا مع القمم الثلاث

تشارك وزارة الرياضة بجناح خاص، ضمن فعاليات واحة الإعلام، والتي تقيمها وزارة الإعلام للمرة الرابعة، في الدرعية بالعاصمة الرياض، وانطلقت اليوم الخميس، وتستمر حتى 11 نوفمبر (الجاري)، بالتزامن مع استضافة المملكة العربية السعودية للقمم الثلاث، القمة السعودية الإفريقية، القمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية.
ويُظهِر جناح الوزارة عددًا من المشروعات التطويرية، والاستراتيجيات الرياضية، والفرص الاستثمارية، والتي تنبثق من رؤية السعودية 2030، إلى جانب ملف الاستضافات العالمية، والتي كان آخرها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، والحصول على حقوق استضافة كأس آسيا لكرة القدم 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029.
وتعمل الوزارة من خلال هذه الفعاليّة، على استعراض دورها في تطوير كرة القدم بصورة عامة والكرة النسائية خاصةً، والمراكز التدريبية المعدّة لهن، ومبادرة الملاعب الذكية، ومناطق الاستثمار الرياضي بالمملكة، وطرق تنوعه.
يُشار إلى أنه من المتوقع أن تستقبل الواحة أكثر من 2000 زائر من المسؤولين المشاركين من مختلف الدول العربية والإفريقية والإسلامية، وأكثر من 250 وسيلة إعلامية، وإعلاميين من مختلف دول العالم المشاركين في تغطية القمم الثلاث.