وزارة الرياضة تشارك في معرض واحة الإعلام .. تزامنًا مع القمم الثلاث

تشارك وزارة الرياضة بجناح خاص، ضمن فعاليات واحة الإعلام، والتي تقيمها وزارة الإعلام للمرة الرابعة، في الدرعية بالعاصمة الرياض، وانطلقت اليوم الخميس، وتستمر حتى 11 نوفمبر (الجاري)، بالتزامن مع استضافة المملكة العربية السعودية للقمم الثلاث، القمة السعودية الإفريقية، القمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية.