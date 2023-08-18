دوري روشن للمحترفين: التعاون يُفجِّرها ويُلحق بالنصر الخسارة الثانية على التوالي

فجَّر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مفاجأة من العيار الثقيل؛ إذ حقَّق فوزًا ثمينًا على شقيقه النصر في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون بهدفين نظيفين.
سجل المحترف الكاميروني لياندر توامبا الهدف الأول للتعاون في الدقيقة الـ20 من شوط المباراة الأول، وعزز اللاعب أحمد باحسين تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+6.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون إلى 4 نقاط في المركز الرابع، وفي المقابل بقي النصر بلا أي رصيد عقب خسارته في المباراتين؛ ليحتل المركز الخامس عشر.