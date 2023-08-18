دوري روشن للمحترفين: التعاون يُفجِّرها ويُلحق بالنصر الخسارة الثانية على التوالي

فجَّر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مفاجأة من العيار الثقيل؛ إذ حقَّق فوزًا ثمينًا على شقيقه النصر في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض.