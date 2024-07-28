أواخر أغسطس.. قرعة بطولة الأندية الخليجية

تعود بطولة الأندية الخليجية إلى روزنامة بطولات اتحاد كأس الخليج العربي، حيث ستنطلق خلال الفترة من 24 سبتمبر من العام الحالي، وحتى 25 إبريل من العام المقبل 2025.