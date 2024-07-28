أواخر أغسطس.. قرعة بطولة الأندية الخليجية

تعود بطولة الأندية الخليجية إلى روزنامة بطولات اتحاد كأس الخليج العربي، حيث ستنطلق خلال الفترة من 24 سبتمبر من العام الحالي، وحتى 25 إبريل من العام المقبل 2025.
وكان اعتماد إقامة البطولة الخليجية للأندية قد صدر خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد أواخر مايو الماضي. حيث ستعود البطولة بعد توقف استمر لتسع سنوات.
وبهذا الصدد أشار الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي السيد جاسم الرميحي إلى أن هذه البطولة تأتي استكمالاً للدور الذي قامت به اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لكرة القدم التي كانت الجهة المشرفة على إقامة بطولات الأندية على مستوى دول الخليج.
وأضاف بكل تأكيد الجميع ينتظر عودة انطلاق البطولة، وتم ترشيح الفرق المشاركة من قِبل الاتحادات الأعضاء، وعليه فقد تقرر أن تُقام مراسم قرعة البطولة في أواخر أغسطس المقبل بمقر الاتحاد بالدوحة.
يُذكر أن الفرق التي تم الإعلان عن مشاركتها حتى الآن هي:
- نادي النصر الإماراتي
- العربي القطري
- الرفاع البحريني
- القادسية الكويتي
- الاتفاق السعودي
- أهلي صنعاء اليمني
- ظفار العماني
- دهوك العراقيِ.