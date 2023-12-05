اكتمال عقد الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024

وكشف الاتحاد الآسيوي عن مواعيد المراحل الإقصائية في دوري أبطال آسيا، إذ يلعب ذهاب دور الـ16 في 12 - 14 فبراير القادم، والإياب في 19 - 21 فبراير، فيما سيلعب ذهاب ربع النهائي في 4 - 6 مارس القادم، والإياب في 11 - 13 مارس، في حين تقرر أن يقام ذهاب نصف النهائي في 16 - 17 أبريل القادم، والإياب في 23 - 24 أبريل، على أن يلعب ذهاب نهائي البطولة الآسيوية في الـ 11 من مايو 2024، وإياب النهائي في الـ 18 من مايو 2024.