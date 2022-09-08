السعودية تحتضن منافسات المجموعة الأولى .. من تصفيات كأس آسيا

تستعد المنطقة الشرقية لاستضافة منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا "أوزبكستان 2023"، وهي المجموعة التي تضم منتخبنا السعودي - حامل اللقب الآسيوي - ومنتخبات الصين، ميانمار، المالديف وأوزبكستان.
واكتمل اليوم الخميس وصول بعثات المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى مدينة الدمام.
ووصل منتخب المالديف أولاً يوم 1 سبتمبر الجاري وتبعه المنتخب الصيني الذي وصل يوم 4 سبتمبر، فيما كان منتخب ماينمار ثالث الواصلين يوم 6 سبتمبر، ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة صباح اليوم بوصول المنتخب الأوزبكي.
وتُقام مباريات المجموعة خلال الفترة من 10-18 سبتمبر الجاري على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.
من جانب آخر رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها السخي للقطاع الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص، وهو ما أسهم في استضافة المملكة للعديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة الماضية بدعم واهتمام كبيرين من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
ورحب المسحل ببعثات المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الأولى، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، كما أعرب عن تمنياته لمنتخبنا الوطني بالتوفيق في التصفيات وحجز بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات.
وتأتي استضافة السعودية لمباريات المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا استكمالاً لسلسلة من البطولات والفعاليات الكروية الإقليمية والآسيوية التي احتضنتها المملكة في الفترة الأخيرة، من أبرزها استضافة كأس العرب للشباب التي أُقيمت في أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى أغسطس الماضيين وتوج الأخضر بلقبها.
وقدمت المملكة خلال كأس العرب للشباب نسخة ناجحة من البطولة التي انطلقت بمشاركة 18 منتخبًا، كما احتضنت المملكة كأس العرب لكرة قدم الصالات والتي أُقيمت خلال الفترة من 20-28 يونيو الماضي، وبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي احتضنتها مدينة جازان في الفترة من 18-23 مايو الماضي.
وكانت المملكة استضافت في إبريل الماضي مباريات 5 مجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في أعلى عدد من الأندية تحتضنه دولة آسيوية في تاريخ البطولة، حيث أُقيمت المباريات في 4 مدن هي الرياض، جدة، الدمام وبريدة.
واحتضنت المملكة في أكتوبر الماضي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 23 عامًا، بالإضافة إلى كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 عامًا في ديسمبر الماضي.