السعودية تحتضن منافسات المجموعة الأولى .. من تصفيات كأس آسيا

وتُقام مباريات المجموعة خلال الفترة من 10-18 سبتمبر الجاري على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.