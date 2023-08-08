مدرب الشباب "كايزر" قبل موقعة الهلال: تنتظرنا مواجهة أمام فريق قوي في كافة المراكز

من جانبه، قال أحمد عبده مهاجم الشباب: "نعرف الهلال جيدًا، ودرسنا نقاط القوة والضعف فيه، وهم كذلك يعرفوننا جيدًا، وسنواصل ما بدأنا من أجل بلوغ النهائي.. اسم البطولة غالٍ علينا، ونحلم باللقب".