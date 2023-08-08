مدرب الشباب "كايزر" قبل موقعة الهلال: تنتظرنا مواجهة أمام فريق قوي في كافة المراكز

وصف مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم " كايزر"، أن مواجهة الهلال في الديربي بالصعبة، مساء غد الأربعاء، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
وتابع "كايزر" في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الهلال: "فريقنا لعب بقتالية حتى نصف النهائي، تنتظرنا مواجهة أمام فريق قوي في كافة المراكز، ولديه يوم راحة أكثر".
وأضاف: "رغم ذلك، نحن جاهزون للمباراة، ولدينا حصة تدريبية اليوم، وسنعرف وضع اللاعبين بشكل أفضل".
واختتم "كايزر": "نعم نحن أفضل دفاع، وذلك يعود لقوة المنظومة، وهجوميًا نحن بحاجة للوقت من أجل التحسن، وغدًا سأعتمد على المهاجم الوهمي، نحن نمتلك لاعبين مميزين على الجانبين الأيمن والأيسر، وهو نفس الحال في أجنحة الهلال الهجومية".
من جانبه، قال أحمد عبده مهاجم الشباب: "نعرف الهلال جيدًا، ودرسنا نقاط القوة والضعف فيه، وهم كذلك يعرفوننا جيدًا، وسنواصل ما بدأنا من أجل بلوغ النهائي.. اسم البطولة غالٍ علينا، ونحلم باللقب".