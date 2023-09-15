السعودية تستضيف الاجتماعَ الثالث للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في ديسمبر

من جانبه رحّب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبأعضاء المكتب التنفيذي الآسيوي، مؤكدًا أن استضافة هذا الاجتماع تعكس جهودَ الاتحاد السعودي في تعزيز التعاون المثمر بين الاتحادين السعودي والآسيوي، مشيدًا بالتعاون المثمر والبنّاء خلال السنوات الأخيرة من أجل تطوير اللعبة بمختلف بلدان القارة.