"البليهي" يعود بـ"الهلال" للانتصارات من جديد عبر بوابة "الطائي"

أهداف المباراة سجَّلها المحترفان النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة الـ39، والبرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، فيما سجل هدف الطائي الأول محترفه مبينزا في الدقيقة الـ57، ثم اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ65، قبل أن يضيف علي البليهي هدف الهلال الثالث في الدقيقة الـ91.