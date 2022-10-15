"البليهي" يعود بـ"الهلال" للانتصارات من جديد عبر بوابة "الطائي"

استعاد نادي الهلال من جديد نغمة الانتصارات مرة أخرى؛ وذلك بعد أن تغلب على شقيقه الطائي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
أهداف المباراة سجَّلها المحترفان النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة الـ39، والبرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، فيما سجل هدف الطائي الأول محترفه مبينزا في الدقيقة الـ57، ثم اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ65، قبل أن يضيف علي البليهي هدف الهلال الثالث في الدقيقة الـ91.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال عند النقطة رقم 17؛ صعد بها للمركز الثاني، في حين توقَّف رصيد الطائي عند النقطة رقم 15؛ وضعته بالمركز الخامس.