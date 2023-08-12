استبعاد مقبول وقبول مستبعد.. مفاجأة في "انتخابات نادي أُحد".. ومطلب عاجل

في واقعة رياضية تعد الأولى من نوعها، تقدمت قائمتان لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي أُحد؛ إلا أن اللجنة قررت استبعاد القائمة الثانية وترشيح القائمة الأولى، فيما حدثت مفاجأة فجرية من لجنة الانتخابات باستبعاد القائمة الأولي وترشيح القائمة الثانية، فيما فُوجئ المرشح الاول المهندس عمر الحربي؛ بهذه القرارات التي علم بها من الصحف ولم يتم إشعاره من قِبل اللجنة.