استبعاد مقبول وقبول مستبعد.. مفاجأة في "انتخابات نادي أُحد".. ومطلب عاجل

في واقعة رياضية تعد الأولى من نوعها، تقدمت قائمتان لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي أُحد؛ إلا أن اللجنة قررت استبعاد القائمة الثانية وترشيح القائمة الأولى، فيما حدثت مفاجأة فجرية من لجنة الانتخابات باستبعاد القائمة الأولي وترشيح القائمة الثانية، فيما فُوجئ المرشح الاول المهندس عمر الحربي؛ بهذه القرارات التي علم بها من الصحف ولم يتم إشعاره من قِبل اللجنة.
وأكد المرشح الأول المهندس عمر؛ أنه تم التواصل مع اللجنة لفهم ما حدث؛ إلا أن الرد منهم كان غير واضح وصريح، وقال: "ربما تمّ استبعادي بسبب عشقي لهذا الكيان ودعمي له المتواصل منذُ عدة سنوات".
وبين أن هناك تلاعباً واضحاً منذُ بداية الانتخابات؛ حيث إن تسديد العضويات من قِبل المرشحين لم يكن على النظام الواضح والمعروف.
وطالب "الحربي"؛ وزير الرياضة، بالتدخل العاجل فيما حدث من اللجنة، وكيف يتم استبعاد قائمة كانت قد حصلت على القبول وقبول قائمة مستبعدة.