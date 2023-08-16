رياضة

في الجولة الثانية من دوري روشن الإثارة تتجدد.. الأهلي أمام الخليج وضمك يواجه الرياض

في الجولة الثانية من دوري روشن الإثارة تتجدد.. الأهلي أمام الخليج وضمك يواجه الرياض

تنطلق غدًا الخميس أولى مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:

ضمك - الرياض

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي ضمك، بخميس مشيط.

يدخل الرياض اللقاء وهو بالمركز السابع ويمتلك 3 نقاط، في حين يشارك ضمك بالمباراة برصيد صفري دون أي نقاط ويحتل المركز الـ13.

الأهلي - الخليج

تنطلق المباراة بين الأهلى والخليج في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يدخل الأهلي المواجهة وهو بالمركز الرابع ويمتلك 3 نقاط، بينما يشارك الخليج بالمباراة وهو لا يمتلك أي نقاط ويقع بالمركز الـ16.

منافسات الجولة الثانية
دوري روشن السعودي للمحترفين

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