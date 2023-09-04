"رومانو": "كاراسكو" في السعودية استعدادًا للانضمام إلى الشباب

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عن وصول البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد إلى السعودية، استعدادًا لتقديمه كلاعب جديد لنادي الشباب.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين؛ فإنه تم التوقيع على جميع العقود، كما تم إجراء جميع الكشوفات الطبية الخاصة باللاعب.
وصرّح رومانو على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" بأن اللاعب البلجيكي سينضمّ إلى الشباب بعقد لمدة 3 سنوات، كما أن أتلتيكو مدريد يتلقى رسومًا تقترب من 15 مليون يورو.
وانضم يانيك فيريرا كاراسكو البالغ من العمر 26 عامًا، إلى أتليتكو مدريد، في 2022، قادمًا من داليان ييفانغ الصيني، كما لعب سابقًا لموناكو الفرنسي في الفترة من 2010، وحتى 2015.