"رومانو": "كاراسكو" في السعودية استعدادًا للانضمام إلى الشباب

وانضم يانيك فيريرا كاراسكو البالغ من العمر 26 عامًا، إلى أتليتكو مدريد، في 2022، قادمًا من داليان ييفانغ الصيني، كما لعب سابقًا لموناكو الفرنسي في الفترة من 2010، وحتى 2015.