رياض شراحيلي في العيادة.. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك

وبحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، أدى الأبيض ، عصر اليوم الثلاثاء، حصته التدريبية بقيادة المدير الفني مورينو الذي استهلها بمحاضرة فنية عبر الفيديو شرح من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، وذلك تأهبًا للقاء فريق ضمك يوم الخميس المقبل، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين لياقية بالجري حول الملعب، ثم قسم الحصة التدريبية لجزءين، تضمن الجزء الأول بعض الجوانب الفنية ركز من خلالها على تدريبات الاستحواذ على الكرة، والتمرير من لمسة ولمستين، فيما كان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تكتيكية خصصها للنواحي الدفاعية والهجومية.