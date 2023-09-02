عبدالله المعيوف اتحادي لموسمين

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) :"يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب عبدالله المعيوف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين".