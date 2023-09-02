عبدالله المعيوف اتحادي لموسمين

أعلن نادي الاتحاد فجر اليوم الأحد ضم الحارس الدولي السعودي عبدالله المعيوف لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول قادمًا من الهلال بعقد لمدة موسمين.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) :"يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب عبدالله المعيوف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين".
وأضاف البيان: "ورحب رئيس مجلس الإدارة باللاعب، متمنيًا له ولزملائه اللاعبين التوفيق في المرحلة المقبلة لإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية".
من جانب آخر أعلن نادي الهلال رحيل حارسه عبدالله المعيوف من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) لأبرز تصديات الحارس المخضرم معلقًا عليه :"شكرًا راعي المعروف عبدالله المعيوف".