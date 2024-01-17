بعد تخطّي عقبة عمان.. الأخضر يستأنف تدريباته في الدوحة

استأنف المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، برنامجَه الإعدادي في مقر إقامته في الدوحة؛ استعدادًا لمواجهة منتخب قرغيزستان، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.