بعد تخطّي عقبة عمان.. الأخضر يستأنف تدريباته في الدوحة

استأنف المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، برنامجَه الإعدادي في مقر إقامته في الدوحة؛ استعدادًا لمواجهة منتخب قرغيزستان، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.
ميدانيًّا: قسّم المديرُ الفني "روبرتو مانشيني" لاعبي الأخضر لمجموعتين؛ الأولى ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب عُمان؛ حيث خصّص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، فيما ضمّت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على "ملاعب أسباير" بتمارين الإحماء، ثم طبق تمارين تكتيكية متنوعة، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متّصل انتظم اللاعب "ريان حامد" في معسكر المنتخب صباح اليوم، وشارك في الحصة التدريبية.
من جهة أخرى ضمّ المدير الفني اللاعب "حامد يوسف" من معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، لاعبًا إضافيًّا خارج قائمة البطولة للمشاركة في تدريبات الأخضر فقط.
ويواصل "الأخضر" استعداداته يوم غدٍ الخميس، بحصة تدريبية على "ملاعب أسباير"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.