"فنربخشة" يعلن اتفاقه مع الأهلي لضمّ "ماكسيمان" على سبيل الإعارة

وقال النادي التركي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "سيصل اللاعب الفرنسي آلان سان ماكسيمين، الذي تم التوصل معه ومع الأهلي السعودي إلى اتفاق مبدئي لانتقاله على سبيل الإعارة؛ إلى إسطنبول مساء اليوم؛ للخضوع للفحص الطبي ومواصلة مفاوضات الانتقال".