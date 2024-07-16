"فنربخشة" يعلن اتفاقه مع الأهلي لضمّ "ماكسيمان" على سبيل الإعارة

أعلن نادي "فنربخشة" التركي توصُّلَه إلى اتفاق مع نادي الأهلي للتعاقد مع "آلان سان ماكسيمان" على سبيل الإعارة، لمدة عام واحد؛ لتمثيل صفوفه خلال منافسات الموسم القادم 2024/ 2025.
وقال النادي التركي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "سيصل اللاعب الفرنسي آلان سان ماكسيمين، الذي تم التوصل معه ومع الأهلي السعودي إلى اتفاق مبدئي لانتقاله على سبيل الإعارة؛ إلى إسطنبول مساء اليوم؛ للخضوع للفحص الطبي ومواصلة مفاوضات الانتقال".
وكان الجناح الفرنسي "آلان ماكسيمان" انضمّ إلى صفوف الأهلي صيفَ 2023 قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي بموجب عقد يمتدّ ثلاثة أعوام.
ودافع الفرنسي عن ألوان الفريق في 31 مباراةً بمختلف المسابقات، وأحرز له أربعة أهدافٍ، وصنع عشرةً؛ طبقًا لإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.