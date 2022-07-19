أخضر الشباب يفتتح كأس العرب تحت 20 عامًا بلقاء موريتانيا

ومن جهة أخرى، أكد مساعد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا ماجد الطفيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، سعي "الأخضر" للحفاظ على لقبه خلال بطولة كأس العرب، مبينًا أن البطولة تعد فرصة قوية للاعبين من أجل تحقيق المزيد من الانسجام قبل التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.