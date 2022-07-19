أخضر الشباب يفتتح كأس العرب تحت 20 عامًا بلقاء موريتانيا
يفتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا الأربعاء مبارياته ضمن بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة أبها حتى السادس من شهر أغسطس المقبل.
ويستضيف "الأخضر" منتخب موريتانيا في تمام الخامسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.
ومن جهة أخرى، أكد مساعد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا ماجد الطفيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، سعي "الأخضر" للحفاظ على لقبه خلال بطولة كأس العرب، مبينًا أن البطولة تعد فرصة قوية للاعبين من أجل تحقيق المزيد من الانسجام قبل التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.
وبيّن الطفيل أن المنتخب يسعى إلى الظهور بصورة مشرفة في البطولة التي يحمل لقبها، وهو ما يزيد من إصرار اللاعبين والجهازين الفني والإداري على العمل من أجل الحفاظ على اللقب.