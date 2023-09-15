نيمار يظهر للمرة الأولى في تشكيلة الهلال

وضمت القائمةُ الاحتياطية كلًّا من: نيمار، والحارس محمد العويس، وحسان تمبكتي، ومحمد جحفلي، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالله الحمدان.