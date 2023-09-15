نيمار يظهر للمرة الأولى في تشكيلة الهلال

شهدت قائمةُ فريق الهلال التي اختارها جورجي جيسوس المدير الفني لمواجهة فريق الرياض، مساء اليوم الجمعة؛ تواجدَ قائد المنتخب البرازيلي "نيمار دا سيلفا" في القائمة الاحتياطية للفريق لأول مرة منذ انضمامه للفريق.
واستعان البرتغالي "خورخي خيسوس" بالنجم البرازيلي "نيمار" للمرة الأولى منذ أن تعاقد الهلال معه في 16 أغسطس الماضي، سواء بقائمة الفريق الأساسية أو الاحتياطية.
وكشف المدرب البرتغالي عن القائمة الأساسية والاحتياطية للقاء فريق الرياض ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وجاءت تشكيلة الهلال على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: خاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، علي آل بليهي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: روبين نيفيز، سالم الدوسري، ميشايل ديلغادو، سافيتش.
خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش.
وضمت القائمةُ الاحتياطية كلًّا من: نيمار، والحارس محمد العويس، وحسان تمبكتي، ومحمد جحفلي، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالله الحمدان.