الاتفاق يواصل تحضيراته في معسكر فنربخشة .. بتدريب على فترتين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته لليوم الثاني في معسكره الخارجي والذي يُقام في تركيا من 24 يوليو حتى 18 أغسطس المقبل.
وكان المران الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل على تدريب من خلال فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لياقية فبعد الإحماء قسم كارتيرون الفريق إلى 3 مجموعات حيث دار بينهم تحدٍ مهاري شهد تنافسًا كبيرًا بين اللاعبين تمكن من خلاله تغلب الفريق الأزرق، ثم تدريب المربعات، بعد ذلك أدت المجموعات الثلاث تدريب الجري حول الملعب لمدة 18 دقيقة.
فيما تركز التدريب على الجانب التكتيكي فبعد الجري بالكرة ، طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية والإنهاء على المرمى، قبل أن يختتم المران بمناورة من لمستين على جزء من الملعب تمكن من خلال فوز الفريق البرتقالي.