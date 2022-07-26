الاتفاق يواصل تحضيراته في معسكر فنربخشة .. بتدريب على فترتين

وكان المران الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل على تدريب من خلال فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لياقية فبعد الإحماء قسم كارتيرون الفريق إلى 3 مجموعات حيث دار بينهم تحدٍ مهاري شهد تنافسًا كبيرًا بين اللاعبين تمكن من خلاله تغلب الفريق الأزرق، ثم تدريب المربعات، بعد ذلك أدت المجموعات الثلاث تدريب الجري حول الملعب لمدة 18 دقيقة.