"أراسكايتا" لاعب فلامنغو يتلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية

وأشار الموقع إلى أن اللاعب الأوروغوياني الذي من الممكن أن يكون قد اقترب من مغادرة فلامنغو، يفضل الاستمرار مع النادي البرازيلي، ولكنه سينتظر حتى ديسمبر لتحديد مستقبله.