لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج تصدر جدول خليجي 25.. تعرف على المواعيد

وأوضح أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بقوله: "هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات، وأن ما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية، والتي أُلغيت في اللحظات الأخيرة - دون الخوض في تفاصيلها - لن يكون سببًا، أو ذريعة يتحجج بها البعض، لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة".