الفتح يحتفل بـ"الفهيد" كأكثر لاعب مشاركة و"بن دبكة" لوصوله للمئوية

وعمد المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش خلال المران على تطبيق تدريبات فنية خفيفة، حيث بدأ المران بالجوانب اللياقية، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات ويجري تدريبات فنية متنوعة، واختتم المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب، طبق خلالها التكتيك الذي ينوي به مواجهة الوحدة.