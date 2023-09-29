الفتح يحتفل بـ"الفهيد" كأكثر لاعب مشاركة و"بن دبكة" لوصوله للمئوية

احتفلت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بقائد الفريق محمد الفهيد، لخوضه 308 مباريات في دوري المحترفين السعودي كأكثر لاعب محلي يخوض هذا العدد من المباريات، واللاعب سفيان بن دبكة بوصوله لمئة مباراة.
على الصعيد الميداني، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم استعداداته لمواجهة الوحدة غداً السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي.
وعمد المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش خلال المران على تطبيق تدريبات فنية خفيفة، حيث بدأ المران بالجوانب اللياقية، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات ويجري تدريبات فنية متنوعة، واختتم المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب، طبق خلالها التكتيك الذي ينوي به مواجهة الوحدة.
وعقب المران توجه أفراد الفريق لأحد فنادق الأحساء لحين موعد المباراة.