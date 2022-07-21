بعد انتهاء إعارته .. أنسيلمو يتقدم بعثة الوحدة المغادرة إلى إسبانيا

كشفت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، عن قائمة الفريق الكروي الأول المغادرة إلى مورسيا الإسبانية، اليوم الخميس، من أجل مواصلة تحضيراتهم لمنافسات الموسم المقبل 2022 / 2023.
وتقدم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، قائمة الفريق المغادرة إلى مورسيا الإسبانية والمؤلفة من 32 لاعبًا، بعد انتهاء إعارته لنادي النصر.
ويبدأ معسكر الوحدة بدءًا من 22 يوليو الجاري، ويستمر حتى 15 أغسطس، ويتخلله 6 مباريات تجريبية، أمام إف سي لا جواجيرا، ثم ملقا إنتر سيتي إف سي، عقبها إف سي هرقل، ثم ليفانتي الإسباني، قبل أن يلاقي الشباب يوم 10 من الشهر المقبل، فيما يختتم تجاربه أمام ريال مايوركا، قبل العودة إلى مكة في المراحل الثالثة والأخيرة، قبل انطلاق الدوري.
وضمت قائمة البوسني برونو أكرابوفيتش مدرب الفريق، لمعسكر مورسيا 32 لاعبًا هم : "منير محمدي، عبد القدوس عطية، أيمن الحسيني، باسم البقي، نور الرشيدي، على مكي، عبد الله الحافظ، أوسكار دوراتي، ألبرتو بوتيا، محمد الجيزاني، نايف كريري، عبد الإله بخاري، إسلام هوساوي، عبد الرحمن الهاجري، محمد القرني، أحمد فلاتة، علي حجي، وليد باخشوين، أنسيلمو دي مورايس، يوسف الحربي، حسين العيسى، عبد الكريم يودا، يحيى نجعي، جيرسون رودريجيز، سلطان العكوز، هزاع الغامدي، عبد الكريم القحطاني، سلطان السوادي، فيصل فجر، جون دافيد، جابر عسيري، وعزام البيشي".