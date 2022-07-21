بعد انتهاء إعارته .. أنسيلمو يتقدم بعثة الوحدة المغادرة إلى إسبانيا

وضمت قائمة البوسني برونو أكرابوفيتش مدرب الفريق، لمعسكر مورسيا 32 لاعبًا هم : "منير محمدي، عبد القدوس عطية، أيمن الحسيني، باسم البقي، نور الرشيدي، على مكي، عبد الله الحافظ، أوسكار دوراتي، ألبرتو بوتيا، محمد الجيزاني، نايف كريري، عبد الإله بخاري، إسلام هوساوي، عبد الرحمن الهاجري، محمد القرني، أحمد فلاتة، علي حجي، وليد باخشوين، أنسيلمو دي مورايس، يوسف الحربي، حسين العيسى، عبد الكريم يودا، يحيى نجعي، جيرسون رودريجيز، سلطان العكوز، هزاع الغامدي، عبد الكريم القحطاني، سلطان السوادي، فيصل فجر، جون دافيد، جابر عسيري، وعزام البيشي".